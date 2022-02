CÓMO SABER EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS Y A DÓNDE VAN EN LOS NEGOCIOS

Por Willy Marcellini Ramírez

“La información es el arma más fuerte que tienes en contra de la incertidumbre”

En el mundo de los negocios hay tres estados financieros claves que son importantes para los empresarios, inversores, los analistas, la administración y los acreedores, tanto si queremos invertir o saber el desempeño de las empresas y cuál es su panorama. Estos tres estados son: ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE SITUACIÓN y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

Ten en cuenta que hay un cuarto estado financiero que también se proporciona en los informes financieros. Sin embargo, estos tres muestran la mayor parte de la información necesaria para el análisis y es donde centraremos nuestra atención. Con respecto a las empresas que cotizan en la bolsa, los puedes obtener dirigiéndote a la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y de otras en la SBS. Como ejercicio puedes consultar los estados financieros de algún banco o empresa minera. De las pequeñas se tienen que elaborar a partir de sus ingresos y gastos, como lo hacen las cajas municipales para proporcionarte un préstamo. Y si quieres ver estados financieros de empresas extranjeras, a manera de ejemplo, puedes obtenerlos en páginas web como Yahoo Finance. Estos estados financieros proporcionan muchos detalles que son esenciales para la toma de decisiones.

ESTADO DE RESULTADOS

Comúnmente conocido como estado de ganancias y pérdidas, nos proporciona información sobre los ingresos y gastos de la empresa durante un período específico (generalmente es anual o trimestral). Estos ingresos y gastos se basan en la contabilidad y no necesariamente reflejan los flujos de efectivo generados. Por ejemplo, cuando se compra un activo a largo plazo, el efectivo se gasta en ese momento. Sin embargo, sus gastos se reconocen a lo largo del tiempo como depreciación en lugar de en el punto de compra. Además, el método elegido para contabilizar el inventario puede causar discrepancias entre la utilidad neta y los flujos de efectivo de las operaciones. Si bien el estado de resultados no se basa en efectivo, eso no implica que no tenga sentido. Aun proporciona una buena imagen de qué tan bien le está yendo a la compañía, pero debemos reconocer que la utilidad neta no es efectivo.

ESTADO DE SITUACIÓN

Comúnmente conocido como balance, nos proporciona una instantánea de los activos, pasivos y capital de los propietarios de la empresa en un momento específico. En otras palabras, es como una foto del negocio. Los activos de la empresa deben ser financiados por deuda (pasivos) o aporte de capital de los socios (patrimonio). Por lo tanto, los activos siempre serán iguales a los pasivos más el patrimonio o capital (ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO). Es importante recordar que los valores informados en el balance son “valores en libros” y no representan necesariamente el valor de mercado del activo o la participación en la propiedad por una variedad de razones:

El valor de las marcas, patentes y otra propiedad intelectual que frecuentemente son bastante valiosas para una empresa no suele registrarse en el balance general.

El valor en libros de los activos se basa en el costo histórico menos la depreciación acumulada. El valor real o de mercado de los activos se basa en la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo a partir de esos activos.

El valor de mercado de una empresa puede incorporar valor de activos que no están realmente en el balance, pero que se prevé que mejoren la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo en el futuro.

Por lo general, los inversionistas están dispuestos a pagar más por la empresa de lo que el balance indica, esto debido a que el balance tiende a ser una estimación conservadora del valor real de los activos de la empresa (aunque en ocasiones el balance exagerará el valor de mercado de las acciones de la empresa). Además, recuerde que el balance general representa un punto en el tiempo y puede no ser el mismo durante todo el año. Por tanto, también es importante analizar el rubro o la estacionalidad de la empresa.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El estado de flujo de efectivo intenta conciliar las diferencias entre la utilidad neta según los Principios de Contabilidad y los flujos de efectivo. Los flujos de efectivo se dividen en tres áreas principales: flujo de efectivo de las actividades operacionales, flujo de efectivo de las actividades de inversión y flujo de efectivo de las actividades de financiamiento.

El estado de resultados, el estado de situación y el estado de flujo de efectivo brindan información importante que la gerencia y los analistas pueden usar para diagnosticar las fortalezas y debilidades potenciales de la empresa, más aún si lo combinan con ratios o razones financieras. Obtenerlos y encontrar sus beneficios siempre es un desafío, ya que el contexto es esencial para interpretar los resultados de dicho análisis y que incluso con el contexto adecuado, puede ser difícil diagnosticar correctamente las oportunidades y los problemas. Por tanto, si tú eres un empresario y no los tienes, ya debes empezar a hacerlo o asesorarte para tenerlos a mano. El tiempo de educarse es hoy. Saludos cordiales.