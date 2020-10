Luego de la medida que ejecutó el Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción; en la sede de la Red de Salud Huánuco por presuntas irregularidades en el concurso CAS; Alejandro Vicente Quispe, director de esa institución, aseguró que la selección de personal se realizó con transparencia.

“El Ministerio Público ingresó a la Red de Salud por denuncia de una trabajadora del centro de salud Aparicio Pomares. No hemos tenido alguna persona del concurso que haya hecho la denuncia formal. Este concurso se ha dado con transparencia”, manifestó.

Quispe indicó que la fiscalía analizará la información para decir si hay delitos o no con respecto a este tema. Dijo que para él es asunto personal de la denunciante.

“Los argumentos que ella expone para no estar de acuerdo con el concurso es que no hay página web. También refiere que estaba la señora Flor Barrera, quien conforma los miembros del concurso. La señora no sabe que todo está dentro de la ley”, acotó.

En otro sentido, el director de la Red de Salud Huánuco pidió a la ciudadanía; no dejar de cumplir con las medidas de seguridad para evitar un rebrote de COVID-19 en Huánuco.

“Queremos pedir la conciencia de todos los ciudadanos, trabajar en la difusión de los protocolos de bioseguridad. Se está trabajando para poder tener las camas disponibles en el caso de una probable segunda ola”, dijo.

Vicente Quispe anunció que pese al retiro de medicamentos que se han suministrado, la red de Salud continúa entregando ivermectina; esto, en la primera fase de la enfermedad.

“Lamentablemente no hay un medicamento para controlar la pandemia, pero hemos visto que se han retirado medicamentos en pacientes hospitalizados. Vamos a tener que enfocar el trabajo desde otro punto de vista”.

