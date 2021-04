Ricardo Gareca manifestó que la Selección Peruana tiene todas las herramientas necesarias para hacer una buena eliminatoria las fechas restantes.

Ayer el ‘Tigre’ habló con Radio Ovación sobre diversos temas relacionados con la Selección Peruana, entre ellos, peruanos en el extranjero, inicio de las eliminatorias, el cambio de fixture y también habló de lo que fue el debut de los clubes nacionales en Copa.

Con respecto al cambio en el fixture de las eliminatorias, Gareca señaló: “Acomodaron para que de cierta manera ninguna selección se sienta perjudicada, hay que adaptarse rápidamente. Nosotros no vemos la hora de jugar y lo vemos como una oportunidad hermosa. Me parece que no modifica nada y nos va a agarrar muy bien”.

Además habló del momento de los jugadores en el fútbol extranjero. “Es un gran momento de los muchachos, no sé si es el mejor momento, pero es un buen momento para todos por la continuidad que tienen, están jugando en su mayoría”.

Sobre la posibilidad que Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula jueguen juntos en el ataque indicó: “Todo es posible, lo que nosotros queremos más que nada es ganar, lo que queremos es volver a encontrarnos con la victoria. Todo dentro de las posibilidades que uno maneja, no estoy cerrado a nada, simplemente tengo que ver un buen rendimiento futbolístico que lleve al equipo a buenos resultados”.

Sobre el cambio generacional en la Selección, explicó: “Los cambios generacionales se van produciendo naturalmente de acuerdo a lo que uno va viendo, las cosas fluyen, hay momentos en los que jugadores que fueron figuras importantes por diferentes razones, ya sea por edad, porque ya ambicionan otras cosas, tienen otros desafíos, bajos rendimientos, se van por apariciones importantes de jóvenes. No es que a mí se me ocurra hacer un cambio generacional”.

Sobre las derrotas de los equipos peruanos en los torneos internacionales dijo: “El fútbol peruano es intenso, es físico, reúne todas las condiciones, no tenemos que envidiarle nada a nadie en el aspecto físico”.

“El fútbol peruano es más cortado que otras ligas, se protesta más y los jugadores cuando van a las competencias internacionales ven que se juega más tiempo neto. Hay que ponernos de acuerdo para que no se pare tanto el juego. En el fútbol internacional se juega más tiempo neto que en el fútbol local, por ese lado tenemos que mejorar, no por la dinámica o porque físicamente no estemos capacitados” finalizó el ex futbolista de Vélez Sarsfield y América de Cali.