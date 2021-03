Confía en salir del mal momento

Luis Advíncula habló en relación al mal inicio que tuvo Perú en el proceso eliminatorio a Qatar 2022.

Luis Advíncula lamentó el mal arranque de la Selección Peruana. “Nadie se imaginaba que en cuatro fechas tendríamos 1 punto. En lo personal siento que en las dos primeras fechas merecimos más. En las otras nos superaron”.

El defensa peruano explicó por qué a veces no tiene buen rendimiento. “En momentos me salgo del partido cuando las cosas no me salen bien. Me frustro mucho. Lo estoy trabajando con una psicóloga”.

El futbolista de Rayo Vallecano reconoció que las críticas afectan a la Selección Peruana. “Queremos que ya llegue marzo y ver a la Selección que siempre han visto. Muchos hablan, muchos critican. Nosotros entendemos, pero ellos no saben que eso nos afecta el doble o el triple”.

Luis Advíncula descartó argolla en el combinado patrio. “Si le preguntan a Lapadula cómo lo recibió el grupo, verás que el tipo está encantado. Somos un grupo, una Selección. No se dan cuenta que si él gana, yo gano”.

El futbolista natural de Chincha comentó que “esta Selección está diseñada para romper estadísticas. Se habló que nunca se pudo ganar en Quito. Que llevábamos años sin Mundial y final de Copa América. Las estadísticas quedan en eso”.

El lateral de la Selección Peruana, Luis Advíncula, manifestó que tiene en mente continuar en el Rayo Vallecano.

“Estoy cómodo en España. Es complicado que venga un equipo y ponga plata por un lateral extra comunitario. Ojalá el trámite sea rápido (del pasaporte). Me siento en un gran momento. Me siento bien, tranquilo, en paz. Estoy jugando y contento. Estuve un poco perdido por estar pensando en otras cosas, pero uno es humano y a veces se equivoca”, declaró Advíncula en ‘El Fuera de Lista’ de Movistar Deportes.

Asimismo, el ‘Rayo’ manifestó que la liga en la que está jugando es competitiva. “La segunda de España es durísima. Si bien quizás el nivel técnico no sea tan rico como el de primera, se corre mucho, se mete mucho y no te dan espacios. Son pocos los partidos que se remontan”, indicó.