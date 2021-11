Congresista Abel Reyes minimiza pedido de vacancia contra Pedro Castillo

El congresista Abel Reyes Cam, trató de minimizar el pedido de vacancia que presentó la oposición en el Congreso de la República.

Según el parlamentario, quien se encuentra en nuestra región por su labor de representación. La vacancia es un arma dirigida por la élite financiera. “La vacancia es un argumento político, son juegos mediáticos, distracciones a las que no debemos hacer caso”, expresó.

Reyes Cam no se quiso referir al informe presentado por el programa dominical Cuarto Poder. Donde se evidencia una reunión del presidente Pedro Castillo con empresarios Limeños. Expresando no estar enterado y que no es un tema de relevancia nacional.

“No tengo conocimiento de ese tema, pero es más mediático, la prioridad es depender del modelo económico que ponga el gobierno, además, es por él que la mayoría ha votado, el que pone el modelo económico es el gobierno, eso es lo que importa”, puntualizó el congresista.