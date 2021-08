Congresista Medina: “Dejen trabajar al presidente Castillo”

La congresista Elizabeth Medina Hermosilla se pronunció sobre los últimos acontecimientos que vive el país, tras la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros.

Recalcó que la situación que está viviendo el país se conoce y rechazó los pedidos de vacancia que se asoman por parte de algunos congresistas.

“Ellos creen que hablando de vacancia van a generar estabilidad, pero así actúa el fujimorismo camuflado en otras bancadas”, dijo.

Sostuvo que el gobierno no tiene ni una semana y ya quieren satanizarlo, “no le dejan gobernar para nada, no tiene ni una semana, dejen trabajar al presidente Pedro Castillo”, añadió.

Medina fue enfática en decir que “todo lo que hace el profesor Pedro Castillo lo ven con mal ojo”. “Lo que pedimos es que lo dejen trabajar”.

Finalmente, la congresista reveló que apoyará con su voto la confianza al gabinete Bellido: “Yo puedo tener muchas opiniones, pero personalmente tengo que darle la oportunidad, yo no puedo sancionar a una persona si yo no he visto su trabajo”, remarcó.