La Congresista Elizabeth Medina deslindo cualquier cercanía y coordinación con la viceministra de políticas y evaluación social del MIDIS, María Abigunda Tarazona Alvino.

Medina negó haber coordinado con Tarazona Alvino cualquier designación de cargo o jefatura en alguna institución del Estado. “De mí, mi relación ha terminado con esa señora desde que vi un comportamiento que no merece mi respaldo, he visto; yo deslindo los actos que ella comente no tiene porque mancillar o involucrarme, porque yo estoy trabajando y estoy luchando contra la corrupción, si ella está haciendo actos de corrupción que la juzgue el pueblo”, sentenció la congresista.

La parlamentaria dejó entrever que María Abigunda Tarazona habría avalado la designación de Raúl Alegre Fonseca, como presidente ejecutivo de EsSalud. “Seguramente ha avalado porque cree que Huánuco es su chacra”, finalizó.