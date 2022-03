“Es una falta de respeto que estén cambiando a cada rato a un director ejecutivo. El señor Alcántara, que estaba como director ejecutivo, me parece que estaba haciendo buena gestión y como no se deja manejar han empezado a hacer supuestos cambios viendo sus intereses personales”, expresó la congresista Elizabeth Medina quien se acercó hasta el frontis del hospital de EsSalud para respaldar el reclamo de los trabajadores de esa institución.

Según la congresista, llegó al plantón por una invitación de la secretaria del sindicato de trabajadores de EsSalud y del Cuerpo Médico.

La congresista, afirmó que el hospital de EsSalud Huánuco fue manejado durante años por el médico Valderrama, quien ocupó el cargo hasta octubre del 2021. “Por años estuvo manejado el hospital por el señor Valderrama y gracias a él tenemos a EsSalud colapsado”, manifestó la parlamentaría.

Sobre el terreno para la construcción de la nueva infraestructura, Medina, mencionó que han presentado documentos. “Vemos que los precios están muy altos y no se puede permitir eso, que lucren con la salud del pueblo; es cierto que necesitamos urgente el terreno, pero hay que ser más loables de buscar un terreno que sea de un precio real, no con el precio sobrevalorado” puntualizó.

Elizabeth Medina no supo afirmar que grupo estaría interesado en comprar el terreno sobrevalorado, indicó que se presentaron tres propuestas y se deben evaluar.

Afirmó que ella presentó una propuesta de un terreno que no le va a costar ni un sol a EsSalud. “Mi persona presentó una propuesta de un terreno que no le va a costar nada a EsSalud, para expropiar el terreno de Vichaycoto, un terreno de más de 20 mil metros cuadrados, pero el señor Juan Alvarado, no quiere”, afirmó.

Finalmente, lamentó la designación de Raúl Fonseca Espinoza, como presidente ejecutivo de EsSalud. “Es lamentable que pongan a una persona que esté cuestionado y tiene miles de denuncias, yo no puedo apoyar a un personaje que está cuestionado”, finalizó.