La congresista por Huánuco Yessy Fabián, vocera alterna de Acción Popular, se hizo viral en las redes sociales; como también en los medios nacionales de comunicación social, luego de afirmar que “seguirá trabajando a favor de la corrupción”.

Al percatarse de lo dicho, corrigió su error: “Contra la corrupción, perdón. ¿Qué he hablado? No, no, no, contra la corrupción, justamente porque tengo las manos limpias; tengo la frente en alto que tengo que trabajar”, expresó.

La congresista informó que, “que en la región de Huánuco se está haciendo un cargamontón de todos sus conciudadanos”.

“Quiero pedir el respeto de todos en la región de Huánuco; pues si mi voto a favor de la vacancia, ha sido a conciencia”, añadió.

Finalmente, dijo que en la región de Huánuco la gente sabe que ella fue una candidata limpia y honesta.

Cabe destacar que tanto la congresista Fabián y los demás parlamentarios huanuqueños votaron a favor de vacar al expresidente Vizcarra; a pesar de que esta crisis política nacional profundizará la situación sanitaria y económica que vive el país.

Lea también:

Congresista Yessy Fabián exige cambio de directores del sector Salud

Congresista de Acción Popular dice que “seguirá trabajando a favor de la corrupción”