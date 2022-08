Congreso negó permiso a Castillo para viajar a Colombia

Con 67 votos en contra, 42 a favor y 5 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República no aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa 2741, que autoriza al presidente de la República salir del territorio nacional del 6 al 8 de agosto de 2022.

El mandatario tenía como objetivo asistir a la investidura del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, primer presidente de tendencia izquierdista que tiene ese país.

Las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú votaron en contra de que el mandatario asista al evento internacional.

Cabe mencionar que uno de los argumentos de los opositores es que el mandatario tiene cinco investigaciones abiertas en el Ministerio Público.

“Muchos pensamos que no debe viajar. Y eso no es odio, no es revancha. Le hemos dado permiso en otras ocasiones”, dijo el congresista Hernando Guerra de Fuerza Popular.