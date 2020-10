Conmebol aclara cupos de Sudamérica para Qatar 2022

El Mundial Qatar 2022 es la meta de toda selección de fútbol y en Sudamérica los diferentes combinados nacionales se alistan para competir en las Eliminatorias. En esta parte del planeta, serán cuatro los boletos directos a la Copa del Mundo, mientras que habrá medio cupo para el quinto lugar.

El presidente de la Conmebol sostuvo que “en la reunión del 30 (de mayo), nosotros ya conseguimos que Suramérica tenga la media plaza no solamente por la Copa del 2018 sino que conseguimos que tengamos la plaza para el año 2022 también”.

Añadió que: “Sudamérica no va a perder la media plaza, al contrario, probablemente hay un plan para que se aumente la cantidad de equipos en el año 2026 y en el peor de los universos Sudamérica no solamente no va a perder la media plaza sino va a pasar a tener cinco lugares”.

“Vamos a votar en bloque, ojalá eso se ratifique de nuevo en la reunión en Río, tenemos que ser fuertes”, cerró Napout.

Con respecto al resto de continentes, Europa es el que tiene más cupos al Mundial Qatar 2022 con 13 plazas, luego le sigue África con 5, Asia con 4 y un medio cupo adicional, mientras que en la Concacaf cuentan con 3 boletos y una posibilidad de repechaje.