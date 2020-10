Conozca el fixture para la Fase 2

Los 20 clubes ya conocen a los rivales a quienes enfrentarán en la Fase 2, aunque aún no se definen los horarios

Luego de ya conocerse los grupos que jugarán en la Fase 2, se dio paso al sorteo para la programación de los partidos, un nuevo formato que ha propuesto la FPF tras la para por la pandemia en el mes de marzo.

Grupo A:

Fecha 1: UTC vs Binacional, Cienciano vs Sporting Cristal, Cantolao vs Carlos Stein, Universitario vs Atlético Grau y Alianza UDH vs San Martín.

Fecha 2: Sporting Cristal vs Carlos Stein, Cienciano vs UTC, Cantolao vs Atlético Grau, San Martín vs Binacional y Alianza UDH vs Univesitario

Fecha 3: Binacional vs Alianza UDH, Universitario vs Cienciano, Carlos Stein vs San Martín, Atlético Grau vs Sporting Cristal y UTC vs Cantolao.

Fecha 4: UTC vs Atlético Grau, Cienciano vs Binacional, Cantolao vs Universitario, San Martín vs Sporting Cristal y Alianza UDH vs Carlos Stein.

Fecha 5: Sporting Cristal vs Alianz UDH, Atlético Grau vs San Martín, Carlos Stein vs Cienciano, Universitario vs UTC y Binacional vs Cantolao

Fecha 6: UTC vs Alianza UDH, Atlético Grau vs Carlos Stein, Cantolao vs Cienciano, Universitario vs San Martín y Binacional vs Sporting Cristal.

Fecha 7: Sporting Cristal vs Universitario, Cienciano vs Atlético Grau, Carlos Stein vs Binacional, San Martín vs UTC y Alianza UDH vs Cantolao

Fecha 8: UTC vs Sporting Cristal, Cienciano vs Alianza UDH, Cantolao vs San Martín, Universitario vs Carlos Stein y Binacional vs Atlético Grau

Fecha 9: Sporting Cristal vs Cantolao, Atlético Grau vs Alianza UDH, Carlos Stein vs UTC, San Martín vs Cienciano y Binacional vs Universitario

Grupo B:

Fecha 1: Cusco FC vs Melgar, Carlos Mannucci vs César Vallejo, Sport Boys vs Deportivo Llacuabamba, Deportivo Municipal vs Sport Huancayo y Alianza Lima vs Ayacucho FC.

Fecha 2: César Vallejo vs Deportivo Llacuabamba, Carlos Mannucci vs Cusco FC, Sport Boys vs Sport Huancayo, Ayacucho FC vs Melgar y Alianza Lima vs Deportivo Municipal.

Fecha3: Melgar vs Alianza Lima, Deportivo Municipal vs Carlos Mannucci, Deportivo Llacuabamba vs Ayacucho FC, Sport Huancayo vs César Vallejo y Cusco FC vs Sport Boys.

Fecha 4: Cusco FC vs Sport Huancayo, Carlos Mannucci vs Melgar, Sport Boys vs Deportivo Municipal, Ayacucho FC vs César Vallejo y Alianza Lima vs Deportivo Llacuabamba.

Fecha 5: César Vallejo vs Alianza Lima, Sport Huancayo vs Ayacucho FC, Deportivo Llacuabamba vs Carlos Mannucci, Deportivo Municipal vs Cusco FC y Melgar vs Sport Boys.

Fecha 6: Cusco FC vs Alianza Lima, Sport Huancayo vs Deportivo Llacuabamba, Sport Boys vs Carlos Mannucci, Deportivo Municipal vs Ayacucho FC y Melgar vs César Vallejo.

Fecha 7: César Vallejo vs Deportivo Municipal, Carlos Mannucci vs Sport Huancayo, Deportivo Llacuabamba vs Melgar, Ayacucho FC vs Cusco FC y Alianza Lima vs Sport Boys

Fecha 8: Cusco FC vs César Vallejo, Carlos Mannucci vs Alianza Lima, Sport Boys vs Ayacucho FC, Deportivo Municipal vs Deportivo Llacuabamba y Melgar vs Sport Huancayo

Fecha 9: César Vallejo vs Sport Boys, Sport Huancayo vs Alianza Lima, Deportivo Llacuabamba vs Cusco FC, Ayacucho FC vs Carlos Mannucci y Melgar vs Deportivo Municipal.