Para constatar la situación que se presenta en el Hospital Hermilio Valdizan, la consejera regional Tula Zuñiga realizó una visita inopinada y aseguró que la planta de oxígeno tiene una pureza de 94%.

La fiscalización se realizó atendiendo las quejas de los ciudadanos y así verificar de manera personal el funcionamiento de la planta de oxígeno.

“Me dijeron que la planta de oxígeno no estaba funcionando, por eso realice esta visita al Hospital, dándome cuenta que la planta estaba en funcionamiento. He visto la pureza, he hecho la verificación”, señaló.

La consejera explicó que la planta está produciendo oxígeno con 94% de pureza. Además sostuvo una conversación con el Gerente Regional de Infraestructura, quien le indicó que, con la planta de oxígeno también se viene atendiendo a pacientes no COVID del Hospital de Contingencia.

Indicó que cada cuatro horas se producen diez balones de oxígenos, pero señaló que solo se llenaban con 7m3, “estamos atravesando un momento crítico por la pandemia y vemos que día a día crece el contagio y la necesidad de más oxígeno”.

La consejera informó que seguirá realizando las visitas a los Centros de Salud y verificar la planta de Aparicio Pomares. Además aclaró que no hubo alguna disputa entre personal y familiares de pacientes.

“Realmente era que se estaban oponiendo a que los balones de oxígeno fueran llevados a EsSalud si en el hospital Valdizan no hay”.

