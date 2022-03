La Consejera Tula Zuñiga descartó que exista algún acuerdo entre los consejeros que impida que Erasmo Fernández Sixto asuma como gobernador regional tras la aprobación de la prisión preventiva de Alvarado.

“Con respecto a que va asumir como gobernador, ya eso es automático. Él ya está ocupando ese cargo; no tendría nada que ver que nosotros estemos sacando un acuerdo tomando la decisión de que sea o no el gobernador. Él, al haberse aprobado la prisión preventiva de Alvarado, ya debe asumir la gobernación”, destacó.

Zúñiga resaltó que la suspensión de Alvarado como gobernador está dentro de los plazos establecidos.

“Para hoy, tenemos una sesión en la que veremos la suspensión de Alvarado como gobernador, asimismo en esta sesión elegiremos al vicegobernador a mí me han preguntado muchas veces quien sería la persona más idónea para asumir ese cargo, pero la verdad me pongo a pensar y me miró a mí misma y la verdad es que ahorita estamos todos bajo una situación donde cualquiera podría ser elegido”, refirió.

Asimismo, señaló que respetará y apoyará la decisión que se tome con respecto a quien asumirá el cargo.

“Los 19 estamos ahí y ya será decisión del pleno y ya ellos evaluarán como hemos venido trabajando”.