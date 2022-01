Consejero Amancio del Águila rechaza caso de falso ingeniero

Luego de descubrirse la contratación irregular de un extrabajador del gobierno regional quien habría presentado documentos falsos para acreditarse como especialista en sistemas, el consejero Amancio del Águila, rechazó este tipo de incidentes que evidencian la gran corrupción en que se ha sumergido esta gestión del gobernador regional, Juan Alvarado.

“Se tiene que ejercer presión social porque hasta cuándo, en otras regiones ya se han hecho importantes intervenciones y se han dado importantes resultados contra la corrupción, sin embargo, en Huánuco no se ha hecho nada, todo está podrido en Huánuco, las instituciones están colmadas de corrupción”, dijo.

Asimismo, refirió que casos como el del ingeniero hay muchos en diversas instituciones, como por ejemplo el caso de un seudo abogado en la red de salud de Tingo María.

“Tras una investigación y un cruce de información con la Sunedu se detectó que en la red de salud de Tingo María había un seudo abogado de apellido Urrieta, quien estaba trabajando ocupando el cargo de secretario técnico y tuvo que renunciar al descubrirse que ni siquiera había terminado la universidad, pero eso no quita que se tenga que continuar con el proceso de investigación”, indicó.

En este sentido, el consejero denunció que muchas obras que se encuentran en ejecución están siendo politizadas a favor del candidato de Alvarado.

“Los proyectos están siendo politizados a favor de un candidato bastante allegado a esta gestión, está demostrado por ejemplo, que estos ingenieros que trabajan en el proyecto “Té verde” todos tienen la camiseta de un candidato de la región y obviamente estos señores están trabajando para una candidata de la provincia de Leoncio Prado, que ha sido la candidata de Juan Alvarado, es decir, todo está podrido, lamentablemente”.

Por otra parte, lamentó que el consejo regional tenga tantas limitaciones para actuar o intervenir en favor del pueblo.

“El consejo regional tiene limitaciones, no puede ni siquiera exigir el cambio de funcionarios, a las justas podemos recomendar, podemos sugerir, hasta ahí es nuestra función, lamentablemente, el consejo regional no puede ir más allá de lo que no corresponde dentro de sus funciones”.