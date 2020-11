Consejero Cárdenas denuncia atentado en su contra

Aproximadamente a las 11:00 p. m. del viernes, cuando regresaba de Aguaytía, de Ucayali a Tingo María, de un viaje de fiscalización como parte de su trabajo, el consejero Américo Cárdenas Ascanio asegura que sufrió un atentado en presencia de su familia.

“Es algo que yo no entiendo, cual es la razón porque, si me hubieran atracado me fueran quitado el teléfono y el de mi esposa, íbamos a Tingo María, yo pensaban que estaban limpiando, me dijeron que me estacionara, me baje y me dieron un cachazo en la cabeza y me patearon en el suelo”.

Relató que ya había pasado el túnel de Boquerón y dos cuadras más se encontró con personas con linternas en la carretera

Señaló que él logró ver a dos individuos, mientras que su familia asegura que fueron cuatros. “Me querían botar al río y mi hija pedía que no lo hicieran, no se llevaron nada”.

El consejero espera que este atentado no sea parte de personas del Gobierno Regional u otras instituciones. “Yo tengo sospechas de varios. Sospecho de los encargados de la red de salud de Ambo y San Rafael, porque tenemos investigaciones de irregularidades, donde el próximo 20 de diciembre entregaré el informe”.

“Sospecho de dos personas que pudieron hacerme esto, luego de la labor de fiscalización como consejero regional que realizo”, expresó.

Américo Cárdenas afirmó que este tipo de actos vandálicos no lo amilanan, ni lo hacen dar un paso atrás en cuanto a las denuncias que está realizando.

“No me van a callar, ahora tengo más fuerza, voy a recuperarme para atacar con fuerza. Creen que me voy asustar, yo no me corro, tengo un deber que cumplir que es de fiscalizar, y seguiremos adelante con mi lucha”.