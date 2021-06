El consejero de la provincia de Puerto Inca, Jaime Oliveira Tello, dio a conocer que recibió una carta por parte del actual director regional de energías y minas, José Ángel Mendoza Huerta, donde le solicita una rectificación por los cuestionamientos y solicitudes hechas a su trabajo, anunciando que no va a responder.

“Yo como consejero cumplo con una labor de fiscalización, más aún al director, ya que es uno de los responsables de ver el tema de la problemática de la contaminación y la minería ilegal en Puerto Inca, donde se atenta contra la naturaleza y nuestro turismo. Me ha mandado una carta exigiendo mi rectificación, a la cual respondo que de qué me voy a rectificar si yo no he difamado a nadie. Yo he solicitado información y exijo que se haga un verdadero trabajo en favor nuestro”.

Oliveira expresó que es necesario que haya un verdadero trabajo en favor de frenar con la contaminación y aclara que no está en contra de la minería.

Además dijo que el director no está asumiendo su rol y que solicita transparencia en el cumplimiento de sus funciones. Señaló también que el director lo habría sindicado de estar inmerso en actos de corrupción y que al contrario, él podría mandarle una carta notarial.

El consejero de la provincia de Puerto Inca exigió la presencia del director en sesión de consejo regional el próximo 18 de junio.

