Consejeros en contra de designación del director de la DREM

El consejero Américo Cárdenas manifestó que la designación del nuevo director regional de Energía y Minas, Ángel Mendoza, pudiera verse como una provocación hacia el consejo regional.

Esto debido a que ya existe un acuerdo que fue presentado en la gestión anterior sobre el funcionario, además que el funcionario no estaría respaldado por el Colegio de Ingenieros de Huánuco, sino que dicha institución ha cuestionado esta designación.

“El día viernes en la sesión extraordinaria se va a tocar ese tema porque esta designación es una provocación abierta a los miembros del consejo regional. Hay un acuerdo que no se está tomando en cuenta y ahora nos enteramos de que ni siquiera el Colegio de Ingenieros lo propuso”, indicó el consejero.

Cárdenas aseguró que buscará establecer un diálogo con el gobernador regional, Erasmo Fernández Sixto, para ver qué solución se le puede dar a este inconveniente.

“Yo me voy a acercar al gobierno regional para dialogar con él (Erasmo Fernández) para ver cuál es la respuesta que me da y para recomendarle que tengan un poco más de cuidado a quien designa como directores regionales. Sin embargo, no sé cuál es la solución que pueda dar”, manifestó.

Por su parte, el consejero Jaime Oliveira detalló que serán fiscalizadores de las acciones de cada uno de los gerentes.

“Esperamos que trate de trabajar de la mejor forma, él está pidiendo que se le dé una segunda oportunidad y pues la oportunidad se la ha dado el gobernador. Esperamos que el gobernador no se esté equivocando con esta designación”, finalizó.