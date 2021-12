Consejeros evaluaron situación crítica del centro de salud Aparicio Pomares

A través de una mesa de trabajo, el director de la red de salud de Aparicio Pomares, Wilmer Espinoza presentó ante el Consejo Regional un oficio detallado sobre las deficiencias que viene afrontando este centro hospitalario, así lo informó la consejera Tula Zúñiga Briceño.

“Hemos tenido una mesa de trabajo urgente para buscar la solución y atención inmediata al centro de salud Aparicio Pomares, en este caso vemos cómo se vienen suscitando una serie de inconvenientes con respecto al problema de la electrificación, donde además se suman los constantes cortes de energía que también sobrecargan con voltajes de 220”.

Zúñiga señaló que la situación de este centro es preocupante ya que desde el 2012 no se ha realizado la transferencia correspondiente por parte del gobierno regional.

“Como sabemos, en el 2012 este centro de salud fue culminado, lo que nos sorprende es que no ha sido transferido todavía y eso es lo más triste, porque toda obra terminada debe ser liquidada y transferida inmediatamente para que tenga un responsable de su manteamiento constante, pero, lamentablemente, esto se ha convertido en algo reiterativo de las obras del gobierno regional”, afirmó.

La consejera destacó que al no cumplir con la transferencia, el gobierno regional es el responsable de los gastos activos y pasivos de esta infraestructura.

“Al no ser transferida esta obra, toda la responsabilidad es del gobierno regional de Huánuco, si bien es cierto que han sido los responsables de hacer esta infraestructura, a ellos también les compete velar por la transferencia para que el ente rector que esté a cargo pueda hacer gestiones o tomar decisiones con respecto al mejoramiento y mantenimiento, pero mientras eso no esté definido no se puede hacer nada”, dijo.

Asimismo, mencionó que enviarán una solicitud al área de presupuesto para que el próximo año sea considerado como prioridad la implementación de los servicios de atención de manera correcta en Aparicio Pomares.

Por último, resaltó que el problema de electrificación no es la única deficiencia que se ha presentado, por lo que exhortó a las autoridades a tomar en serio la salud de las personas que hacen uso de este centro de salud.