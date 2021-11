Consorcio San Camilo adeuda a empresarios pasqueños

El consorcio San Camilo, subsidiaria de la empresa estatal Activos Mineros sociedad anónima AMSAC. Adeuda a varios empresarios pasqueños montos superiores a los dos millones y medio de soles.

A pesar de los compromisos suscritos en actas, en presencia de las autoridades de la Prefectura de Pasco y de la dirección regional de Energía y Minas, este consorcio se burla de la solicitud de quienes en algún momento cumplieron con las proveedurías y necesidades que requería el consorcio.

San Camilo, integrada por tres empresas, viene ejecutando en la actualidad la remediación de la desmontera Excélsior en la zona de Champamarca. Una cuestionada remediación que le cuesta al Estado a través de AMSAC más de 175 millones de soles. Hasta la fecha, no se concluye a pesar que sus plazos debieron haber vencido en diciembre del 2019. Sin embargo, se han presentado más de 22 solicitudes de ampliación de plazo. La misma que demanda mayores gastos generales y mayor presupuesto para la conclusión de la obra.

Al respecto, Micaela Espinoza, presidenta de los acreedores, explicó que debieron reunirse con los representantes del consorcio. Pero estos no asistieron a la reunión, lo que los obliga a tomar medidas de fuerza de no llevarse a cabo la próxima reunión programada para el jueves once del presente.

De los compromisos asumidos en las reuniones anteriores, el consorcio solo asumió un pago de los varios que se había comprometido a cumplir con los acreedores. Sin embargo, ahora nadie responde a los reclamos de los empresarios adeudados.