Contralor preocupado por proceso de vacunación: “Es un problema de gestión del gobierno actual”

Nelson Shack, contralor general manifestó su preocupación sobre la prioridad que viene dando el Estado para garantizar la vacunación contra la COVID-19 en los peruanos.

“Estamos muy preocupados por el proceso de vacunación, no solo de que no se detenga, sino que tiene que acelerarse. (…) Hasta donde recuerdo, todos los contratos, si bien no se pagaron, estaban suscritos. Entonces es un problema de gestión del gobierno actual, particularmente de los sectores de Relaciones Exteriores y Salud”, dijo.

Afirmó que ambas instituciones tienen que lograr que los laboratorios con quienes el gobierno anterior suscribió los contratos por los lotes de vacunas, cumplan lo programado.

Recalcó que solo con la vacunación también será posible la reactivación económica sostenible. Asimismo, informó que se han acreditado comisiones para investigar lo que viene ocurriendo con la llegada de vacunas al país, y también para verificar lo ocurrido con vacunas que no se aplicaron y que se perdieron por vencimiento, lo que consideró inaceptable.