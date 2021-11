Convocan a movilización para protestar contra el gobernador de Pasco

Un grupo de pobladores conformaron el “Colectivo de ciudadanos de Pasco”, personas que se identifican por su antipatía hacia el gobernador de Pasco, quienes están convocando a una movilización como protesta para el día de hoy a partir de las diez de la mañana.

Los argumentos que plantean son varios, entre ellos, la renuncia del gobernador y del alcalde provincial de Pasco, culminación de varios proyectos como el agua para Pasco, carreteras y hospitales, y sobre todo la remoción inmediata de los fiscales anticorrupción.

Con el lema “No hay nada que celebrar” en alusión al aniversario 77 de Pasco, este grupo de personas que anteriormente promovieron la vacancia del gobernador regional, y no lo lograron, ahora intentan aglutinar a un buen número de pasqueños para su protesta.

En respuesta a esta convocatoria, Pedro Ubaldo Polinar, gobernador de Pasco, dijo que es lamentable que los que pretenden ser candidatos para las próximas elecciones y que convocan a esta movilización, no sepan que los cargos de elección popular son irrenunciables, por tanto, su exigencia es nula. Señaló también, que los fiscales por presión de una protesta no van a cambiar sus investigaciones y carpetas fiscales, lo que buscan aquellas personas que promueven la movilización, es simplemente un protagonismo político, así no se ganan elecciones, sentenció.

Como respuesta a la exigencia de los que reclaman celeridad en las obras y convocan a la protesta, Ubaldo Polinar, cumplió con la entrega del agua potable para la población de Cerro de Pasco, aproximadamente a las 7 de la noche hizo entrega de esta obra a la población, abriendo protocolarmente las válvulas de agua hacia los reservorios con los que cuenta esta ciudad.