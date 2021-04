Santiago Ormeño, delantero peruano–mexicano, manifestó que tiene entre sus planes jugar por la Selección Peruana.

En diálogo con una cadena internacional, Santiago Ormeño, habló sobre las supuestas conversaciones que ha tenido con la Selección Peruana. Asimismo, dejó en claro que si se da la posibilidad de llegar a ser convocado, no tendría problemas ya que sus raíces son rojo y blanco por su abuelo.

En primera instancia, el exdelantero de Cusco FC dejó claro que ningún integrante de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y del Comando Técnico de Ricardo Gareca se han comunicado directamente con él. Lo más cercano que ha estado de la Bicolor, ha sido por intermedio de Juan Reynoso cuando dirigía a Puebla.

“No ha habido ningún contacto conmigo de parte de la Selección Peruana. Son rumores. Juan Reynoso me comentó en su momento que preguntaron por mí, pero directamente conmigo no”, manifestó Ormeño.

No obstante, tiene en claro que si recibe la llamada de Ricardo Gareca, no dudaría en vestir la camiseta de la Selección Peruana. Su deseo es defender a una selección, ya que para eso él jugador es profesional.

“¿Por qué no? Soy mexicano, pero también peruano. Mis raíces son de ahí. Si me llega la oportunidad no habría porqué negarme”, añadió.

Santiago Ormeño viene en racha con Puebla en esta etapa regular de la Liga MX. Su equipo está integrando los cupos de playoffs y espera seguir por esa senda de la victoria para luchar por el título de la temporada.