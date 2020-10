Mónica Calorretti: “Es toda una cúpula dentro del sector salud”

Mónica Calorretti, secretaria de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del sector Salud (Fenutssa); informó que una delegación se dirigirá a Lima para presentar documentos de presuntos hechos de corrupción; estos, en el sector Salud de Huánuco.

“Vamos a llevar todos los documentos de los casos de corrupción; además pediremos el retiro de todos los directores corruptos que tenemos en Huánuco”, dijo.

“Se ven muchas cosas oscuras y es parte del gobernador, él sabe y no dice nada. Es toda una cúpula dentro del sector salud. Desde que entró el gobernador no se ve el trabajo en equipo; las decisiones que tomen los directores no tienen valor”, aseguró.

Expresó que en el sector Salud de Huánuco, vale más el poder político que las iniciativas para mejorar la salud.

“No es justo que seamos manipulados por personas que no son de salud, que no conocen la realidad. Nosotros tenemos problemas de pago e infraestructura”.

La representante de la Fenutssa exigió al gobernador regional el nombramiento del director regional de Salud.

“Estamos cansados. No es la primera vez que tenemos reunión en la cual se ha pedido que no podemos estar sin director; estos meses son para tomar decisiones. Es preocupante que el gobernador, hasta la fecha, no ha tomado la decisión de nombrar al director”, indicó.

Finalmente, comunicó que la Fenutssa en Huánuco; se plegará a la huelga nacional indefinida el próximo 27 de octubre para exigir mejoras laborales. Esto, como parte de las acciones de protestas que viene realizando el sector Salud en el país.

