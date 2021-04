Ante las nuevas variantes de la COVID-19 que se están presentando a nivel mundial, Sisol Salud, recuerda la importancia de no automedicarse y las consecuencias negativas que una acción sin respaldo médico podría generar en la salud de una persona.

Uno de los peligros es la resistencia que pueden generar las bacterias a ciertos antibióticos si no se toman de manera responsable. Asimismo, existen medicamentos que no se deben tomar más de 2 o 3 veces al día porque pueden generar una intoxicación o un daño hepático no previsto.

“Cuando usamos un antibiótico creamos resistencia antimicrobiana. Por ejemplo, si necesito un antibiótico de bajo espectro para alguna enfermedad y sin saber uso un medicamento mucho más fuerte, es verdad que va a mejorar la infección; pero si más adelante sufro de lo mismo, la medicación ya no hará efecto” explica el doctor Javier Tisoc Uria.

El galeno señala que las dosis para cada paciente son de acuerdo al peso, diagnóstico y antecedentes familiares.

“Un médico evalúa, hace un examen físico y clínico. Según ello, hace una receta para cada paciente. Es importante que las personas tomen conciencia de que se debe ir a un centro médico o hacer una teleconsulta. El personal farmacéutico no puede recomendar otra medicación ni alterar el tratamiento. No se debe ir a la farmacia y comprar medicamentos sin el debido sustento médico”, comenta.

Medicación de tratamiento para la COVID-19

De otro lado, Tisoc explica que el COVID-19 es una enfermedad viral. “Cuando los médicos recetamos medicamentos para enfermedades virales, hacemos todo lo posible para atenuar los síntomas y esta medicación dependerá de qué tan fuertes sean los malestares en cada caso. Los asintomáticos no deben tomar medicamentos salvo presenten fiebre u otro síntoma”.

Finalmente, el especialista resalta que la medicación no siempre es la misma para los pacientes con COVID-19 y no deben compartir las recetas con familiares o amigos, sino acudir a un especialista.

“Así existan medicamentos de libre comercio como el Paracetamol, que puede aliviar algunos síntomas como un dolor de cabeza o fiebre, no deben usarse a libre demanda, sino por prescripción médica. En el caso de los niños también debe realizarse la consulta de un médico. En ellos las dosis se manejan por el peso y otros factores que solo el especialista puede determinar”, finaliza.

