Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid, manifestó que Cristiano Ronaldo no volverá a ser futbolista del equipo madrileño.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, descartó que el delantero portugués Cristiano Ronaldo, tenga posibilidad de volver al equipo español.

En las últimas semanas, varios medios europeos habían indicado que el retorno del delantero luso era una posibilidad, sin embargo, esto ya fue descartado en una entrevista con el ‘Chiringuito de Jugones’, el titular de Real Madrid, señaló que no planea contratar nuevamente a ‘CR7’, que dejó el club merengue a mediados del 2018 para fichar por Juventus de Turín. “Tiene contrato con la Juve”.

“Cristiano no volverá al Madrid, ya no tiene sentido, le quiero mucho y nos ha dado mucho pero ya no tiene sentido”, manifestó el directivo.

Por otra parte, Florentino habló sobre la situación con el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. “A Sergio Ramos lo quiero mucho pero estamos en una situación muy mala, tenemos que ser realistas sobre lo que nos pasa. De momento estamos viendo cómo arreglamos el cierre de esta temporada y ya luego veremos lo que pasa con la temporada que viene”.

Cabe recordar, que ‘CR7’ dejó huella en el Real Madrid, club donde brilló del 2009 al 2018. Logró 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopa de Europa, 2 Ligas de España, 2 Copas del Rey y 2 Supercopa de España. El delantero de 36 años firmó con la Juventus de Italia hasta mediados del 2022.