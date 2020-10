El coaching constituye una auténtica revolución de la educación universitaria tradicional, que poco a poco empieza a abrirse espacio

Actualmente, es común observar que se le enseña exactamente lo mismo a todos los alumnos; sin tener en cuenta sus habilidades y sus puntos fuertes, limitando enormemente su potencial y creatividad.

Muchas personas estudian una carrera o una formación profesional. Sin embargo, cuando obtienen el título no siempre se sienten preparados para su futuro empleo. No es solo la falta de experiencia. Necesitan tener una mentalidad diferente, atrevida, ganadora; algo que no siempre se aprende porque no todo el mundo lo sabe.

El mercado laboral no solo demanda egresados expertos en su oficio, sino también profesionales comprometidos con la innovación; también, la creatividad, la sostenibilidad de sus propósitos y el liderazgo.

El coaching constituye una auténtica revolución de la educación universitaria tradicional, que poco a poco empieza a abrirse espacio.

Potenciando talentos

Julio Quiroz, coach ontológico, resalta que a través del coaching los estudiantes logran potenciar sus talentos; toman conciencia de sus habilidades y dificultades, para buscar estrategias que les permitan alcanzar el éxito a todo nivel.

“Los estudiantes están entendiendo la importancia del poder de la palabra, el lenguaje dentro del coaching es generativo; genera nuevas realidades y el éxito académico de los estudiantes dependerá de los juicios personales. Hay juicios que ayudan a tomar acciones positivas, pero también están los que limitan”, resalta.

Quiroz afirma que el coaching tiene aplicaciones que pueden resultar muy útiles a los alumnos; esto, a la hora de conseguir el equilibrio emocional, mejorar su autoestima, ganar confianza, adquirir creatividad, adoptar disciplinas de estudio más eficaces. Igualmente, elevar su capacidad de compromiso, orientarse hacia unos objetivos concretos o elaborar una estrategia profesional de largo recorrido.

Asimismo, señala la importancia de que los docentes apliquen nuevas estrategias que permitan desarrollar las competencias blandas de los alumnos.

“Actualmente las metodologías poco innovadoras pueden tener efectos negativos en el rendimiento académico, lo cual afecta al desarrollo de competencias; permite que muchas veces el perfil académico no sea alcanzado”.

Quiroz resalta en cuanto a los niveles de aprendizaje del coaching educativo; el estudiante aprende el secreto de aceptar la ignorancia de lo que no sabe.

“Declararse ignorante frente a algo, decir “NO SÉ” abre siempre un mundo de posibilidades. Decir “no sé” y disponerse a cubrir ese espacio vacío, nos adentra en el mundo del aprendizaje y de la creatividad. Aprender es lo que cambia la vida de las personas”.

Beneficios del Coaching Educativo

– Permite definir los objetivos

– Maximiza la creatividad

– Posibilita una mayor flexibilidad mental y adaptabilidad al cambio

– Empodera a las personas

– Mejora las relaciones interpersonales

– Ayuda a gestionar el tiempo y, por tanto, reduce el estrés

– Nos ayuda a estar motivados

– Aumenta al bienestar

– Ayuda a maximizar el desarrollo personal para llegar más lejos

– Mejora el autoconocimiento, el autorreflexión y la inteligencia emocional

A menudo, en la educación universitaria se da por supuesto, que los estudiantes saben cómo afrontar los retos académicos. Suponemos que saben cómo estudiar, cómo priorizar, cómo planificar y cómo tomar decisiones; solamente porque son adultos y porque así lo están haciendo en otras esferas de su vida.

Sin embargo, dado lo que sabemos sobre las tasas de abandono en la universidad, sobre todo en la modalidad virtual; esta es una suposición que debería cuestionarse.

