¿CUÁL DEBE SER EL PERFIL DE UN MAESTRO?

Solvencia académica: Este atributo se refiere al dominio teórico de conceptos relacionados a la especialidad específica de los docentes; por ejemplo, historia y geografía, biología y química, lengua y literatura, educación inicial, etc. Por dominio teórico hay que entender no un conocimiento erudito ni mucho menos, sino un conocimiento en extensión y profundidad acorde a las necesidades de los educandos. Es decir, la solvencia académica debe medirse en función del estudiante y sin apartarla o separarla del fin esencialmente pedagógico al cual está supeditada. No obstante, esta idea no debe entenderse en un sentido conformista del corpus académico del maestro, ya que este tiene la obligación, como tal, de enriquecer permanente y sistemáticamente sus conocimientos. Jamás el profesor debe caer en el estancamiento intelectual-en realidad, él mismo es un intelectual, “trabajador intelectual” le llamaba González Prada-, lo cual se logra no solo con capacitaciones digitadas desde la tecnocracia estatal, sino con el autoestudio y la curiosidad del saber, que, en un nivel más elevado, lo llevarán a la investigación.