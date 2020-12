Mediante un comunicado, el Cuerpo de Médicos del Hospital II EsSalud de Huánuco solicitó la destitución de Jaime Valderrama Gaitan, director de la institución y Juan Carlos Barreto, administrador.

Rosulo Domingo Narciso Abad, presidente del Cuerpo Médico Hospital EsSalud Huánuco, indicó que se han realizado las denuncias correspondientes a las instituciones, pero ha sido en vano.

“Yo he denunciado a la contraloría, a Susalud, al fiscal de prevención del delito, a la defensoría; sin embargo, no hacen nada, no estamos preparados para la segunda ola, no aprendimos de la primera ola”.

Indicó que no existen médicos especialistas y que el hospital blanco es manejado por médicos generales.

El comunicado indicó, además, que en toda la región hay cuatros médicos especialistas. “En el Seguro tenemos 26 ventiladores, el problema es quién va a manejar los ventiladores, debe hacerlo un médico especialista”.

“El gran problema de la salud pública en el interior del país, es la falta de médicos especialistas. Huánuco solo tiene 4 médicos intensivistas de UCI, uno en EsSalud 3 la Diresa, para una población de 870 mil personas. Tenemos 50 médicos en sus casas por comorbilidad, 80 médicos contagiados y un médico internado en UCI, estamos trabajando con solo el 40 % de médicos especialistas”, señala el comunicado.

