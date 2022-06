Cuerpo hallado en río Huallaga pertenecería a prontuariado delincuente

El cuerpo sin vida hallado en el río Huallaga, a la altura del poblado de Chinchopampa, en el distrito de San Pablo de Pillao, pertenecería al prontuariado delincuente Wilmer Luis Matos Ingunza (29), conocido en el mundo del hampa como “Cholo Matos”.

El cuerpo fue encontrado el último sábado, por unos jóvenes que buscaban un sitio donde poder pescar, quienes dieron aviso a las autoridades.

Asimismo, el lunes pasado el Ministerio Público y la PNP realizaron el levantamiento del cadáver, pero no pudieron identificarlo por su avanzado estado de descomposición.

Cabe recordar que el cuerpo tenía rostro carcomido o descompuesto y no poseía sus extremidades superiores. Sin embargo, no se sabe si fue devorado por algún animal o es que fue asesinado y cercenaron las manos para no ser identificado por las autoridades.

No obstante, ayer, sus familiares llegaron a la morgue de Huánuco y reconocieron el cuerpo como de “Cholo Matos” por una chompa de polar de color rojo/negro que aun llevaba puesto.

Otra de las señales que sirvió para su identificación fue un tatuaje de cristo que tenía en el hombro derecho.

Se conoció que “Cholo Matos” habría salido de su vivienda el pasado 10 de mayo, desde entonces estuvo desaparecido. Del mismo modo, sus familiares se enteraron del hallazgo del cadáver por la prensa.

Cabe precisar que Wilmer Luis Matos Ingunza (29), alias “Cholo Matos”, fue sindicado como autor de múltiples robos de vehículos y tenía ingresos al penal por hurto y robo agravado.

Actualmente era investigado como integrante de la organización criminal “Los Intocables de Huánuco” dedicada al robo de vehículos, extorsión y otros delitos.