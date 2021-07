Cuestionan entrega de licencia a bares y discotecas en Amarilis

Robinson Aguirre Casimiro, exalcalde de Amarilis, sostuvo que los funcionarios de la municipalidad de Amarilis, aunque no quiso dar nombres, transgreden la Ordenanza Municipal n. ° 31 que aprueba la emisión, control de licencias y prohíbe abrir bares, night clubs y prostíbulos en ese distrito, por el ruido que afecta la tranquilidad de los vecinos y la presencia de personas de mal vivir.

Aguirre lamentó que, a lo largo de la Vía Colectora de Amarilis, Jancao Bajo y la Esperanza, se hayan abierto bares. Según él, los favorecidos son amigos y familiares directos de altos funcionarios de la municipalidad.

“Los bares, salones de baile, cantinas y otros establecimientos de la vida nocturna son los negocios que no han cerrado durante la pandemia en Amarilis”, señaló el exalcalde.

También lamentó la presencia de locales de venta y consumo de bebidas alcohólicas a menos de 400 metros de universidades, instituciones educativas.

Aguirre se puso a disposición de los vecinos para exigir que no se permita el funcionamiento del prostíbulo “The Queen Of The Night”.

