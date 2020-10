Sin duda la pandemia ha afectado al mundo completo, incluyendo a los animales. Porque si bien el COVID-19 ha significado un importante cambio en la rutina de los humanos; también es un impacto y un estresor en la vida de las mascotas.

“El hecho de solo cambiarles la rutina es muy estresante, finalmente, después de estar un tiempo en cuarentena terminan ansiosos; de igual manera, estresados y se vuelven irritables e irascibles. En caso más extremos, pierden el apetito, el pelo se les puede poner feo y descuidan su higiene”; señala Víctor Cubillos, director de Medicina Veterinaria de la UC.

Por su parte, José Vargas García, médico veterinario destaca que frecuentemente, los animales son mantenidos como compañeros domésticos. Sin embargo, mientras hay dueños que se ocupan de sus mascotas como es debido; otras sufren de cuidado inadecuado, descuido e incluso de abandono.

“Hay personas que han estado muy pendientes de sus mascotas y otras que lo han dejado en segundo plano. En nuestro caso, se ha triplicado la atención, las personas han estado mucho más pendiente de las molestias; también de reacciones de sus mascotas durante esta pandemia”.

Enfermedades más comunes

Vargas García resalta que entre las enfermedades más comunes se encuentra la erliquiosis; enfermedad que se transmite por picadura de garrapatas.

“Antes, las enfermedades virales eran mucho más frecuentes, pero en los últimos años las personas han tomado conciencia; esto, sobre la importancia de vacunar a sus mascotas. Sin embargo, actualmente ocho de cada 10 perros que recibimos vienen por erliquiosis”.

Asimismo, afirma que por la pandemia, algunos de los casos más frecuentes que pasaron por sus manos fueron patitas quemadas; por el uso de alcohol o lejía para desinfectarlas, intoxicaciones, envenenamientos, fracturas y algunos atropellos.

En este sentido, García manifestó que ante cualquiera de estos casos no se debe acudir a la automedicación.

“Muchos de los medicamentos usados en medicina veterinaria son de humanos, pero las dosis no son las mismas. Por ejemplo, el paracetamol puede llegar hacer tóxico en los animales, por eso es mejor que acudan al veterinario; eviten la automedicación”.

Besar y abrazar a las mascotas

García afirma que, aunque se ame mucho a las mascotas, besarlas no es buena idea. Los perros y los gatos, al igual que los humanos, tienen muchas bacterias en la boca que pueden causar enfermedades.

“A algunos perros les gusta que los abracen, a otros no. Por favor, no abrace perros o gatos que se vean incómodos o asustados: podrían estar estresados y morder. Este consejo es especialmente importante para los niños; ellos no pueden leer el comportamiento de un gato o de un perro tan bien como los adultos”.

Asimismo, resalta la importancia de mantener las medidas de bioseguridad al estar en contacto con los animales.

“Si desea acariciar a su mascota, hágalo, pero lávese las manos antes y después de tocarlo”.

Cuidados

A pesar que se ha demostrado que las mascotas no son portadores del virus resulta importante mantener ciertos cuidados:

– Es importante asegurar la comida de las mascotas, que no les falte agua; sacarlos a pasear al menos una vez al día, y dedicarles tiempo, demostrarles cariño y jugar con ellos.

– Después de sus paseos diarios, realizar el aseo general de la mascota en un espacio determinado de la casa. Desinfectar su arnés, collar y correa; con un paño con una solución de cloro de 1 taza de agua por cucharadita de cloro al 5 %. Esta solución dura 24 horas y nunca debe usarse directamente en la mascota.

– Se debe limpiar las patas, hocico y cola de los animales con una solución de champú para animales y agua. Se deben masajear las patas por 20 segundos, hasta hacer espuma, enjuagar con abundante agua y secar con cuidado. Posteriormente, se recomienda el uso de un hidratante especial para mascotas o de vaselina para evitar heridas.

