Curioso pedido

Gianluca Lapadula reveló el pedido de Ricardo Gareca en su primera instancia a la selección.

Perú está a poco de volver a disputar las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y, por su parte, Gianluca Lapadula es uno de los nombres que suenan como probables convocados por Ricardo Gareca tomando en cuenta su llamado en la fecha anterior pasada.

Por su parte, el delantero de Benevento de Italia, habló sobre esta tercera fecha doble y lo que significó para él ser llamado por primera vez para vestir la ‘blanquirroja’.

“Fue un orgullo y una emoción grande para mi familia. Me gustó mucho. Lo lamento por las dos derrotas”, dijo Lapadula en diálogo con ‘ESPN’ este jueves.

En tanto a los próximos rivales de Perú, agregó: “Sé que Venezuela es un equipo que ha crecido mucho. Es un rival muy difícil. Nunca he jugado en la altura. Sé que Bolivia se hace muy fuerte en la altura y será un partido difícil”.

“Me pidió ser yo mismo con la selección y más chocolate”, agregó en ‘SportCenter’.

Asimismo, el atacante del Benevento de Italia reveló qué le pidió el técnico argentino Ricardo Gareca cuando se dio su llegada a Videna. El ‘9’ sostuvo que el ‘Tigre’ le exigió un poco más del popular “chocolate”, una de las marcas del juego del equipo de todos.

Finalmente y no menos importante, Gianluca Lapadula contó la relación que guarda con el resto de sus compañeros de la Selección Peruana, sosteniendo que es bastante buena y el recibimiento de los fanáticos aún más; esperando poder prontamente responder con goles.

“Toda la selección me recibió muy bien, me gustó mucho, me llevo bien con todos (mis compañeros). Sentí mucho el afecto de la gente, el cariño, por eso quiero agradecer a todo el país”, finalizó.