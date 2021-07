“Daniel vive”, 79 años de su partida a la eternidad

Hoy, 17 de julio, conmemoramos 79 años de la partida de este mundo terrenal de uno de los más grandes musicólogos peruanos. Alguien cuya obra musical ha trascendido fronteras. Daniel Alomía Robles(3 de enero de 1871), un infatigable músico huanuqueño cuya productiva labor de recopilación folclórica donde confirma la continuidad de una estructura melódica original, basada en la pentafonía y su trabajo de compositor ha sido fundamental en la historia de la música peruana, incluso ahora inspira a jóvenes músicos a rescatar su legado.

Daniel vive, es un ambicioso proyecto en formato de música de cámara que pone en valor obras poco conocidas de Daniel Alomía Robles, para conocer más sobre este proyecto conversamos con su director Jesús Caldas.

¿Cómo nace el proyecto y cómo convocas a los músicos que te acompañan?

El proyecto nace a raíz de mi estancia en Buenos Aires (Argentina) donde pude notar el gran valor que le daban al Tango que pudo hacerse reconocido en todo el mundo, convirtiéndose en el repertorio favorito tanto de orquestas sinfónicas profesionales y solistas a nivel Internacional. Eso me incentivó a dar a conocer las obras de Daniel Alomía Robles.

En cuanto a la convocatoria, resulta que en Buenos Aires con Christian Hurtado (pianista) hacíamos un seminario de música de cámara, y como ya veníamos tocando un buen tiempo le propuse que hiciéramos este proyecto. Cuando volví a Perú me reencontré con Armando Becerra (arpista) compañero de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional quien estuvo bastante animado con este proyecto, puesto que está muy comprometido con la música peruana.

Alomía Robles es un músico reconocido a nivel mundial, pero muchas de sus obras no ¿por qué?

En realidad, son obras que no han sido publicadas o no se han dado a conocer incluso existen obras no culminadas, y gracias al libro publicado por su hijo Armando Robles Godoy es que se ha empezado a conocer nuevas obras.

¿Cómo ha sido ese proceso de investigar, elegir las obras y finalmente el trabajo de producción?

Gracias al libro La obra folclórica y Musical de Daniel Alomía Robles publicado por su hijo, es que empezamos a descubrir muchas obras interesantes para este formato de música de cámara, donde también pudimos encontrar obras sin culminar, eso nos motivó a seguir en busca de nuevas obras.

¿Cuál es el objetivo de este proyecto?

El objetivo del proyecto es poder incentivar a que más músicos puedan interpretar obras que aún no se conocen mucho y que esto pueda trascender con el tiempo.

Sabemos de la trascendencia mundial de su obra ¿Cuál es la importancia de Daniel Alomía Robles dentro de la música peruana?

Es fundamental ya que gracias a su gran obra el Cóndor Pasa el mundo ha puesto los ojos en la música peruana y hoy en día la música andina es muy atractiva en distintas partes del mundo.

Hay posiciones diferentes sobre el trabajo musical de Alomía Robles, algunos opinan que solo fue recopilador y que está opacó su genuino talento creador ¿Qué opinas?

Justamente en el libro La obra folclórica y musical de Daniel Alomía Robles(de donde elegimos las obras para este proyecto) que tiene 3 tomos, la primera consta de 689 melodías recopiladas en diversas regiones del país y 130 poesías populares, la otra constaba de 201 composiciones algunas orquestadas y otras armonizadas para piano y la tercera que llega a 120 composiciones originales piano, canto y piano, y conjunto orquestal, el cual nos aclara que no solo tenía recopilaciones sino que este mismo le sirvió para tener sus propias composiciones.

¿Qué significa la propuesta musical de Alomía Robles y qué sensación les ha dejado este primer concierto?

Creo que es recordarnos nuestra identidad, nuestras raíces, es describir y presentar al Perú ante el mundo plasmado en Música y por la acogida que hubo nos deja con la sensación de seguir descubriendo e interpretando esta bella música que nos traslada a nuestras raíces y nos hace sentir más peruanos que nunca.

Finalmente, ¿Qué novedades tienen para los siguientes meses?

Tenemos programado grabar dos de las obras más conocidas de Alomía Robles que normalmente la interpretan orquestas sinfónicas, en este caso son arreglos para el formato de cámara: Violín-Arpa y Piano-Violín.

Jesús Caldas es huanuqueño, estudió en el Conservatorio Nacional de Música y actualmente estudia la carrera de Música de Cámara en la Universidad Nacional de Lanús (Argentina).

Este año también se cumplieron 150 años del nacimiento de Daniel Alomia Robles, motivo por el cual se presentó el concierto de gala “Daniel vive”. Jesús Caldas y su grupo de cámara presentaron 7 obras, estrenadas por primera vez en formato de música de cámara.

DATO: Esta noche a las 7:30 p.m. se volverá a transmitir este evento desde el canal de YouTube del Instituto de Cultura Andina y Amazónica de Huánuco-INCAAH

Por: Iraldia Loyola