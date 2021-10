David Bowie: ‘Toy’ se lanzará para el 2022 tras 5 años de su muerte, sigue sorprendiéndonos

El 10 de enero de 2016 los titulares del mundo entero anunciaron la muerte de uno de los artistas más importantes e influyentes de todos los tiempos, David Bowie.

Como si todo hubiera sido fríamente calculado, el lanzamiento de su álbum número 25 Blackstar, fue el día de su cumpleaños número 69. El 8 de enero, dos días más tarde el cantante británico, fallece de un cáncer de hígado. En su apartamento en Nueva York, el mundo entero se dedica a recordarlo. Tras 5 años de su muerte, Bowie sigue sorprendiéndonos.

Toy, grabado originalmente en 2011, se lanzará en una caja de tres CD. Antes de eso, formará parte de David Bowie 5: Brilliant Adventure, una caja más grande que se lanzará en noviembre.

La historia de Toy

“Toy es como un momento en el tiempo capturado en un ámbar de alegría, fuego y energía”, dijo en un comunicado citado por la BBC el productor Mark Plati. “Estoy feliz de poder finalmente decir que ahora nos pertenece a todos”. Se lanzará 7 de enero de 2022.

El disco incluía material nuevo y versiones renovadas de canciones anteriores, como I Dig Everything, The London Boys y You’ve Got A Habit Of Leaving.

Luego que este fuera archivado, el músico se centró en lo que eventualmente se convertiría en su álbum Heathen (2002). Una versión no autorizada de Toy apareció en Internet casi una década después.

En 2000, el plan era reunir a su banda y grabar un álbum en vivo, en estudio, con toda la energía y, a veces, el descuido que solía ocurrir en la década de 1960, cuando la mayoría de bandas tenían como máximo dos días para grabar sus primeros álbumes.

Bowie planeó acabar rápidamente con Toy y lanzarlo como sorpresa para sus fans. Aunque es algo común hoy, EMI, su disquera de ese momento, se resistió. Su reacción llevó a Bowie a dejar el sello.

