David Schwimmer negó que tenga un romance con Jennifer Aniston.

El actor que interpretó a Ross Geller en Friends, personaje involucrado con Rachel Green (encarnado por la artista) desmintió, a través de un comunicado firmado por su representante, los rumores surgidos en ese sentido.

Fue el medio británico Closer el que difundió la especie de la supuesta relación en el día de ayer, publicación que se convirtió tendencia en las redes sociales.

“Mi crush era Jen”, le dijo David Schwimmer a James Corden, presentador del reencuentro de Friends, que se realizó hace unas semanas atrás. A lo que Jennifer Aniston respondió: “Era recíproco”.

Así fue como los actores admitieron que se gustaron al principio de la serie, pero que su romance no se cristalizó porque siempre uno de los dos tenía pareja y el otro lo respetaba. No obstante, la revelación de David Schwimmer y Jennifer Aniston dejó a los fans en shock.

El actor actualmente forma parte del programa especial The One With The Reunion. Que ha tenido gran aceptación por sus seguidores.

A pesar de que en algún momento pensó en ser doctor, pues era de los mejores en las clases de ciencias y matemáticas, se inscribió en las clases de teatro de la escuela, donde comenzó a participar en varias obras.

Gracias al incentivo de su profesora de drama, decidió volar a Chicago para asistir a un Workshop de actuación, el cual posteriormente describió como “iluminador e incentivador”.

Luego de graduarse de la preparatoria en 1984, asistió a la Northwestern University, donde formó parte de la Fraternidad Delta Tau Delta, y de la que se graduó en 1988 con un BA en teatro y lenguaje. Asimismo, por esta época, Schwimmer fue uno de los cofundadores de la Lookingglass Theatre Company.

Es un actor y director de televisión y cine estadounidense de origen judío. En 1994, obtuvo reconocimiento internacional al interpretar a Ross Geller en la comedia de situación Friends, su papel más exitoso desde entonces.

Tras finalizar Friends, en 2004, interpretó el papel principal del drama Duane Hopwood, en 2005. Otros de sus papeles cinematográficos incluyen la película animada por computadora Madagascar (2005), la comedia afroamericana Big Nothing (2006), el thriller Nothing But the Truth (2008) y Madagascar 2: Escape de África (2008).