Ante la posibilidad de que se presente una nueva moción de vacancia presidencial contra el mandatario Pedro Castillo tras la filtración del testimonio de la empresaria y aspirante a colaboradora eficaz Karelim López. El Decano del colegio de abogados, Rodolfo Espinoza Zeballos consideró que esta nueva iniciativa para sacar al jefe de Estado de su cargo pondría en peligro la democracia en el país.

En este sentido, Espinoza Zeballos señaló que de activarse la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se desconocería cualquier gobierno que se instaure en el país.

Lo que va a suceder es que todos los países van a comenzar a desconocer cualquier gobierno que se instaure después de esa famosa vacancia porque no nos olvidemos que la constitución es bastante clara al establecer que cuando no son 4 puntos específicos como lo son espionaje traición a la patria, etc. No se puede procesar al presidente

Asimismo, refirió que no se puede caer en una situación contraria que permita que se establezcan una serie de denuncias con el fin desestabilizar al gobierno.