Decisiones fuertes

Entendemos que tanto los casos de contagio, como de hospitalizados, han disminuido, lo que está haciendo que la población tenga un exceso de confianza en el cumplimiento de los protocolos. Algunos temerarios incluso, se atreven a ir más allá, como a no vacunarse.

Por ejemplo. El Ministerio de Salud (Minsa) realizó una inspección sorpresa en el mercado modelo de Huánuco, como resultado, se detectaron que más de 60 comerciantes no se habían vacunado, asimismo, algunos no usaban mascarillas, ni cumplían con el protocolo establecido. Ante esto, el Minsa ordenó a la Municipalidad Provincial de Huánuco que ejecute la sanción de cierre de dos días del mercado.

La situación realmente es muy seria, estudios señalan que los rebrotes y mayores fuentes de contagio se realizan por personas no vacunadas. Entonces imagínense por un momento, que su carnicero de confianza no quiere vacunarse y por cosas del destino, termina contagiándose con la COVID-19. Es muy probable que no solo termine contagiando a su familia y colegas de los alrededores del mercado, sino también de transmitir el virus a sus clientes.

Tomemos en cuenta que la higiene es uno de los hábitos que no se cumple con rigurosidad en los mercados. Muchos comerciantes que expenden productos no tienen alcohol, tampoco se lavan las manos constantemente, encima reciben billetes y monedas y con las mismas manos, sin lavar, agarran las carnes, de pollo, res, cerdo o pescado.

Lo que quiere decir que no podemos darnos el lujo de permitir este tipo de comportamiento que puede generar enormes consecuencias. No estamos hablando sólo de una posible infección al estómago que a lo mucho pueda provocar una diarrea, no, estamos hablando de posibles contagios masivos de un virus sumamente agresivo que puede matarnos.

Es inaceptable en la situación actual, pretender seguir cumpliendo las actividades normales sin estar vacunado. Este tipo de actitudes irresponsables, puede costarle la vida a muchas personas.

Dicho esto, las autoridades de nuestra región y país requieren tomar decisiones fuertes, si queremos evitar rebrotes de la COVID. La obligatoriedad de tener un carnet de vacunación es una de ellas.