Decisiones: la práctica hace al maestro

Escrito por: Antonella Di Cione Marcellini Espinoza

Nuestra vida se rige por las decisiones que vamos tomando y, después de todo este día vivido, es su resultado en buena cuenta.

La toma de decisiones es uno de los temas más complejos, puede ser tan sencillo como decidir partir un pan a la mitad o requerir un análisis más profundo en la compra-venta de una empresa. Es necesario que recordemos que cuantos más factores afecten los resultados que estemos buscando, se hace cada vez más necesario un análisis más serio.

Ya enfocándonos en las finanzas, estas decisiones financieras nos pueden llevar a generar más valor o a reducir este. Podemos distinguir dos grandes grupos de decisiones financieras: decisiones de financiamiento y decisiones de inversión. Los resultados que obtengamos dependen de la combinación de estas.

Decisiones de inversión.

Todos alguna vez hemos visto que para llevar a cabo un proyecto necesitamos hacer una <<lista de lo que necesitamos>> para que este sea exitoso.

Necesitamos conocer los atributos de cada recurso, cuánto aportará al resultado y entonces cuánto esperar como mínimo de ellos, bajo un enfoque realista. Hecho lo anterior, es necesario saber cuánto se requiere de cada recurso: para preparar una sopa no se necesitan exactamente los mismos ingredientes que para un plato de fondo; no se requiere exactamente lo mismo para lanzar un producto nuevo que para abrir una sucursal. A un nivel más profundo también hablaríamos de cuánto tiempo pensamos contar con ese recurso, y tampoco debemos dejar de lado los recursos que ya teníamos, no queremos que los ingredientes que ya compramos <<se malogren/pudran al fondo del refrigerador>>, hay que darles uso.

Si las decisiones de inversión son las incorrectas, probablemente nos encontremos con problemas, como recursos ociosos, obsoletos, que generan más gastos que ingresos, sobreexplotados, etc. Pero si se acercan lo más posible a las decisiones más eficientes, realmente crearán valor, generarán ingresos y en buen término, rentabilidad; nos abriremos paso hacia el crecimiento.

Decisiones de financiamiento.

Por otro lado, las decisiones de financiamiento responden a la pregunta de cómo se pueden adquirir recursos para la organización. Si ya sabemos, mínimamente, qué y cuánto de cada recurso necesitamos, debemos analizar los fondos de los cuales disponemos para poder adquirirlos: ¿Me alcanza la cantidad que personalmente dispongo?¿Debería prestarme?¿Cuánto me falta?¿Cuánto me cobrará por el préstamo?¿Otro me cobrará menos? Y más cuestiones.

Estas preguntas son necesarias ya que lo que menos se quiere es que un préstamo, del tipo que fuere, sea un pesar; sino que, por el contrario, deseamos que sea un trampolín que potencie nuestro salto y nos ayude a llegar a los resultados que esperamos. Una vez más, es bueno enfocarse de forma realista; sólo así identificaremos escenarios optimistas y pesimistas.

Activos y pasivos.

Las decisiones de inversión están vinculadas estrechamente a los activos. En la llamada <<lista de lo que necesitamos>>, cada ítem constituye un activo, bienes y derechos que adquirimos y poseemos con la finalidad de que genere valor, ingresos y/o rentabilidad.

Por otro lado, las decisiones de financiamiento nos conducen a los pasivos, que son las deudas y obligaciones que contraemos para poder financiarnos y poder adquirir los activos que tenemos.

Más allá de los aspectos contables, analicemos un caso para ver de qué forma un activo puede representar para nosotros un pasivo o un activo. Si tenemos una casa en la que vivimos y genera bienestar a nuestra familia o que alquilamos, podemos decir que está actuando como un activo ya que genera bienestar o un ingreso para nosotros; pero si la casa está deshabitada y tenemos que pagar el mantenimiento de cierto servicio básico, entonces la casa está tomando un rol de pasivo.

Conclusiones

De la combinación entre decisiones de inversión y de financiamiento, se generan los resultados que tiene una institución. Es necesario conocer y proyectar lo que se espera de los recursos con los que queremos trabajar; como también los activos y pasivos involucrados. Tratemos de involucrar cantidades y plazos en nuestros análisis.

Procurando hacer un análisis prudente, consciente y oportuno al tomar decisiones, aumentaremos la probabilidad de éxito en nuestros proyectos.

Recordemos un dicho muy usado << la práctica hace al maestro>>.