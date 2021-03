Defensoría Afirma que solo 5% de las autoridades en el país son mujeres

La jefe de la Defensoría del Pueblo en Huánuco, Yuliza Morales Nalvarte indicó que solo el 5 % de las autoridades , en nuestro país, son mujeres, una cifra que muestra que aún la sociedad no muestra equidad en la vida política del país. “A nivel nacional solo hay 7 alcaldesas, lo que representa el 5 % de autoridades y 95 % son varones” manifestó la Defensora del Pueblo.

Por su parte la alcaldesa del C.P. de San José de Páucar, Magadalina Raymundo Cabrera, manifestó que a diario sigue luchando para vencer el machismo que aún hay en su localidad, “es muy difícil ser autoridad mujer, porque aún hay machismo en muchos lugares y en mi comunidad también, pero sigo trabajando porque mi condición de madre no me quita tiempo, sino me fortalece”.

La gerente de Desarrollo Social, María Meneses indicó que el distrito de Amarilis cuenta con muchas trabajadoras mujeres.

En tanto, la representante del Centro Emergencia Mujer, indicó que si bien las mujeres vienen ganando muchas batallas en su reivindicación.

En el marco de la conmemoración a todas las mujeres en su día, la municipalidad de Amarilis, realizó el foro virtual “Desafíos de la Mujer”.

