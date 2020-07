La Defensoría del Pueblo exigió el jueves que se ejecute la inscripción legal de más 150 000 bebés nacidos durante el estado de emergencia por el nuevo coronavirus, lapso en el que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) no estuvo operando.

“La Defensoría del Pueblo demandó al Reniec implementar los mecanismos necesarios para garantizar la inscripción, en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales, de más de 150 000 niñas y niños nacidos durante la emergencia sanitaria y de esta manera asegurar el cumplimiento de su derecho a la identidad”, indicó el organismo en un comunicado.

La Defensoría indicó que, a fin de que los niños no sean privados de los diversos servicios y derechos que garantiza el Estado por no contar con documento nacional de identidad, se use el Certificado de Nacido Vivo, expedido por los centros de salud, como documento temporal sustitutorio.

Si bien la Reniec ya está operando nuevamente, el organismo manifestó su preocupación porque su capacidad logística sólo alcance para la inscripción de nuevos neonatos, pero no para la regularización de aquellos nacidos durante la emergencia sanitaria. (Sputnik)