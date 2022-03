La jefe del Área de la Oficina Defensorial de Huánuco, Lizbeth Wally Yllanes Nauca, manifestó que tras una serie de supervisiones realizadas en las diversas instituciones educativas se pudo constatar que algunas no han recibido el presupuesto para implementar los equipos de bioseguridad.

“Los primeros informes están relacionados a los equipos de protección. Según nos han ido informando, los directores ya han ido retirando el presupuesto para la compra de los equipos de bioseguridad. Este lunes vamos hacer una segunda supervisión a los mismos colegios donde hemos estado para verificar si las recomendaciones que hemos planteado se han implementado y ver también las condiciones en la que los alumnos estarían retornando a sus clases”, dijo.

Yllanes Nauca detalló que, además, están supervisando a los colegios que por una u otra razón estén condicionado la matrícula al cobro de la cuota de la Asociación de Padres de Familia (APAFA).

“Los padres y madres deben conocer que la matrícula no se puede condicionar a ningún pago ni a ningún requisito. Esto lo hemos advertido en algunas instituciones educativas que están realizando el cobro de la APAFA y esta situación le ha hecho pensar que si no pagan la APAFA no van a poder matricular a su hijo lo que es totalmente falso”, aseguró.

Respecto a las malas condiciones de infraestructura que presentan algunas instituciones educativas, señaló que tanto el Gobierno Regional como local tienen el deber de articular ante las instancias los presupuestos para garantizar el inicio de estas intervenciones.

“Así como el colegio Hermilio Valdizan, hemos detectado bastantes colegios. Es más, el director de la UGEL afirmó que había más de 40 instituciones educativas de la provincia de Huánuco que necesitaban una mejora en la infraestructura y que el presupuesto de mantenimiento no iba alcanzar para realizar las reparaciones que se requerían”.