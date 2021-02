El delantero se transformó en el cuarto jugador más joven en alcanzar esta cifra para los Red Devils, en el duelo ante West Ham por la FA Cup.

Marcus Rashford partió como titular este martes en Manchester United por los octavos de final de la FA Cup y se metió en la historia grande de la institución gracias a dos factores: constancia y juventud.

El delantero salió desde el arranque ante West Ham y llegó a los 250 partidos disputados con la camiseta de los Red Devils. Además, con apenas 23 años y 101 días, se convirtió en el cuarto jugador más joven en alcanzar dicha cifra en el club.

Este hito por parte del atacante inglés lo colocó entre grandes figuras que pasaron por el cuadro de Mánchester. De hecho, se mantuvo por debajo de Ryan Giggs, quien logró este número de apariciones con 22 años y 301 días, lo siguió el icónico George Best con 22 años y 199 días, mientras que Norman Whiteside, en la cima, lo hizo siete jornadas antes.

