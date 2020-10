La señora Valentina Ramos, viuda de Gallegos, señaló que la Financiera ProEmpresa S.A. le notificó debe cancelar un nuevo monto; esto, por reprogramación de deuda, sin autorización.

“Nosotros hemos sacado el dinero para pagar en año y medio; sin embargo, me llegó la notificación que me reprogramaron por un año, sin mi autorización. Yo saco la cuenta y pagaré un monto de más de 5 mil soles”, dijo.

La denunciante afirmó que no se niega a pagar, pero solo cancelará lo acordado.

“Le digo al gerente que no me niego a pagar; él me dice que han ordenado la reprogramación de deuda. Yo no estoy de acuerdo en pagar esto, no he hecho ninguna clase de trámite. Ahora voy a pagar un nuevo monto y es excesivo de mil soles”, recalcó la señora de Gallegos.

Finalmente, agregó que acudirá a la Defensoría del Pueblo para que la apoye con su denuncia.

“Presentaré todos los documentos públicamente. Voy a pagar la cuota que me corresponde, lo que ha firmado mi hija; no lo que ellos dicen que debemos pagar.

Lea también:

Comisión del Congreso aprueba congelar pago de créditos por tres meses

Ejecutivo presentará proyecto de ley para facilitar pago de deudas a bancos