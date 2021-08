Denuncian a empresa Claro por hostigamiento

El periodista César Caldas Caballero denuncia a la empresa de telefonía móvil Claro por hostigamiento y tentativa de estafa, al ser víctima de insistentes llamadas donde le exigen el pago de una supuesta deuda.

Afirma Don César Caldas, que nunca ha sido cliente de esa empresa y mucho menos tiene una deuda pendiente de pago; sin embargo, desde hace aproximadamente tres meses, está recibiendo sistemáticamente llamadas de Claro exigiéndole que pague y amenazándolo con tomar medidas legales. Añade que las llamadas son de distintos números y cuando él llama le responden que no existen.

Cansado de esta situación, el periodista ha acudido en dos ocasiones a las oficinas de Claro en el CC Real Plaza, donde luego de verificar le han informado que ni él, ni su número de celular figuran en su relación de clientes y tampoco tiene deudas pendientes de pago.

La empresa telefónica ha ofrecido disculpas y se ha comprometido a que este tipo de error no se repetirá; pero se han negado a extenderle a Don César Caldas un certificado de no adeudo y que indique que no es cliente, aduciendo que no están autorizados y que primero van a investigar porqué se producen las llamadas.

Mientras tanto, sigue recibiendo mensajes en cualquier momento y a cualquier hora.