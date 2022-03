El abogado defensor del ciudadano Eloin Pablo Sotelo, Víctor Guzmán, denunció al fiscal Jairo Lucho Mauricio por presuntas irregularidades en el proceder del caso de incautación de insumos químicos destinados a la elaboración de sustancias ilícitas en zonas de producción de hoja de coca.

Según el abogado, la Fiscalía no estuvo presente para poder dar la legalidad a todos los elementos de convicción o pruebas que aparentemente involucraría a su patrocinado y a las otras personas procesadas.

“Hemos advertido de que nunca fue el Ministerio Público y que todos los actos de investigación han sido realizados sólo por los efectivos policiales, el Ministerio Público nunca estuvo en la intervención de estas personas, ni en el lugar de los hechos, nunca estuvo en las primeras diligencias de investigación solo los efectivos policiales han recabado todos los elementos de convicción que aparentemente involucraría a mi patrocinado”, expresó.

Asimismo, aclaró que el único garante de la legalidad y obligado de recabar las pruebas de acuerdo al código procesal penal es el fiscal y no la policía.

“La policía es órgano de apoyo pueden realizar actos de investigación cuando se trata de flagrancia delictiva, pero solo inmoviliza los actos o elementos que se han encontrado en el lugar e inmediatamente debe dar cuenta al Ministerio Público, cosa que no sucedió en este caso porque no se inmovilizaron los productos y no se había dado cuenta al Ministerio Público”.

Guzmán aseguró que su patrocinado fue sustraído de su vivienda bajo engaños ya que al momento de la detención los efectivos policiales le solicitaron que los acompañara en calidad de informante.

“Mi patrocinado vive en el sector Pampa Hermosa lugar donde desarrolla labores de agricultura la policía llegó a ese lugar tocó la puerta porque se encontraba en su domicilio, pidió su identificación y le solicitó ser informante de la policía, es entonces cuando lo llevan a un lugar para entrevistarse con él, le toman fotografía y luego lo llevan a la base policial y finalmente aparece comprometido en esta investigación”.

Finalmente, aseguró que otras de las irregularidades es que en el acta de detención policial aparece el nombre de un fiscal que es el señor Wilmer Jara Godoy quien supuestamente habría participado en esa intervención policial. Sin embargo, en la propia audiencia negó su participación.