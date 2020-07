Denuncian a gobernador Juan Alvarado por propagar COVID-19

Juan Alvarado Cornelio, gobernador de Huánuco, fue denunciado penalmente como autor del presunto delito contra la salud pública en la modalidad de propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas y violación de medidas sanitarias, delitos comprendidos en los artículos 289 y 291 del Código Penal, respectivamente.

En la denuncia también están involucrados; Fernando Ramos Maguiña, titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa), y Milward Ubillus Trujillo, director del EsSalud . A ambos se les imputa ser autores del presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

De acuerdo a la denuncia presentada ayer al despacho de Ana Chávez Matos, presidente de la Junta de Fiscales Superior de Huánuco, Alvarado sería responsable de haber contagiado de COVID-19 a funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco, al público y otras autoridades en las reuniones que sostuvo y las visitas que realizó al interior del departamento.

Sustentan su denuncia en el informe de resultados n.º 153791 del 19 de mayo de 2020, donde Alvarado Cornelio dio positivo a la prueba molecular. Este documento fue emitido por el laboratorio referencial de salud pública de Huánuco de la Diresa.

Juan Alvarado y la ministra Gloria Montenegro en el hospital del Valle el 23 de mayo

Los denunciantes precisan que el gobernador teniendo conocimiento de ser portador del coronavirus se reunió con los consejeros, con Antonio Pulgar Lucas, alcalde de Amarilis, (hospitalizado por COVID-19) y Gloria Montenegro, ministra de la Mujer, quien visitó Huánuco el 22 de mayo.

Al médico Ramos se le incrimina de ocultar información y encubrir a Alvarado al no disponer el aislamiento domiciliario y evitar la propagación del virus, teniendo conocimiento de que el gobernador dio positivo en COVID-19; mientras que al galeno Ubillus por no ordenar medidas preventivas para que la primera autoridad de Huánuco no tenga contacto con más persona, tras conocer que el 26 de junio dio positivo a la prueba rápida.

Los denunciantes, exhortan a los fiscales a incautar los documentos de la Diresa para evitar la desaparición o alteración del informe 153791. Asimismo piden aplicar medidas restrictivas contra Alvarado Cornelio porque representa un peligro para la sociedad.