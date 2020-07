Denuncian desatención en centro de salud de Aparicio Pomares

Pacientes denunciaron que personal de salud de Aparicio Pomares no los atiende y abandonaron el recinto dejándolos solos.

Javier Meza Aponte denunció que acudió al centro de salud junto a su esposa quien tiene contracciones; sin embargo, no ha recibido ayuda de parte del personal de salud de dicho establecimiento.

Asimismo Frank Quijano manifestó que acudió para sacarse la prueba rápida para el COVID-19, porque tiene los síntomas como dolor de cabeza, espalda, tos entre otros; sin embargo, los galenos se negaron a realizarle la prueba.

“A una chica que está mejor de salud que yo, le sacó la prueba, pero a mí no me quieren sacar diciendo que yo me automediqué, luego me mandaron a la farmacia con excusas y cuando volvía ya no encontré a nadie”, denunció Quijano, muy molesto.