Denuncian irregularidades en obra Huaynacollca-Yogapirca- Gashapunta

El exteniente gobernador del centro poblado de Rancay, Jesús Martel Santiago, denunció irregularidades en la obra denominada “Trocha Carrozable Cruce Tingo- Huaynacollca- Cruz Pata- Carhuancho- Yogapirca- Gashapunta”.

Explicó que el alcalde distrital de Conchamarca y el consorcio Jucemac han estado incumpliendo con la disposición de residuos sólidos en la construcción de dicha vía vehicular.

Señaló que a pesar de las constantes denuncias que se han presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, Sunafil, Contraloría y Medio Ambiente, no sé ha obtenido ninguna respuesta favorable.

Jesus Martel señaló que el consorcio viene perjudicando terrenos de sembrío, construyendo alcantarillas en lugares inapropiados, clausurando canales de riego, caminos de herradura y otras edificaciones llenos de irregularidades que impacta la naturaleza y a la población.

Destacó que dicho consorcio ha realizado trabajos que no están dentro del expediente técnico, con el único propósito de favorecer a sus allegados con fines políticos.

“Yo le quiero decir al señor alcalde que no sea tan mentiroso, que es una vergüenza para el pueblo de Conchamarca, que asuma su responsabilidad, porque él vino a poner la primera piedra y ahora no quiere responder. Si usted, señor alcalde, quiere que se le agradezca, haga una obra de calidad, no así”, afirmó.

Resaltó que el desvío de un tramo denominado Carhuancho – Gyrunyiana ha removido la plataforma del reservorio y canal de riego construido por Foncodes hecho que ha causado su colapso.