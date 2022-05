Denuncian que exesposo mandó matar a mujer por venganza

Familiares realizaron plantón en Ministerio Público exigiendo justicia

El pasado miércoles, en horas de la mañana, los familiares de Catty Morales Gonzáles realizaron un plantón en el frontis del Ministerio Público para exigir justicia y una ejemplar condena para los responsables del crimen de la mujer que dejó una hija de 11 añitos.

Los parientes rechazaron que la muerte haya sido producto de un accidente, sino que habría sido una venganza de su expareja Luis Bustamante, quien fue enviado a prisión tras ser denunciado por Catty Morales por intento de feminicidio.

Cabe precisar que Catty falleció en extrañas circunstancias y producto de un presunto atropello en la carretera central, a la altura de Magapash, distrito de Tomay Kichwa (Ambo), el pasado 19 de julio del 2021.

Tras haber transcurrido 10 meses desde aquella tragedia, la sobrina de la fallecida, Kelly Garay Morales, resaltó que el Ministerio Público y la Policía Nacional no han realizado ninguna investigación relevante en este triste caso.

Denunció que varios de los hechos siguen sin ser esclarecidos. Asimismo, pidió a la fiscal Luz Susana Ramírez que esclarezca la muerte de su pariente, quien sufría de alteraciones mentales productos de los maltratos que le propinó su exesposo.

“La doctora Luz Susana Ramírez, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Ambo, hasta la fecha no ha hecho ningún trámite correspondiente, no hemos estado notificados sobre las diligencias, no tenemos ninguna notificación al respecto. Es por ello nuestra indignación y pedimos al fiscal provincial de Ambo que revise y asuma el caso de mi tía, para que se esclarezca y se llegue a los responsables de su muerte”, dijo.

Por su parte, Yanet Morales mencionó que el médico legista declaró que la muerte fue a causa de atropello, pero los familiares creen que eso es imposible porque casi nunca salía de su casa.

No obstante, Yanet Morales cree que fue una venganza de su exesposo, ya que por culpa de Catty fue a prisión él y su cómplice, luego que los denunciaron por intento de feminicidio.

“Mi hermana en el 2012 fue brutalmente golpeada por su expareja Luis Bustamante, que hoy día continúa pagando una condena de 25 a 30 años, junto a su hermano Alejandro Acevedo, alias “El cachorro”, por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Nosotros tenemos la gran impresión de que la muerte de mi hermana no fue un accidente, sino que fue producto de una venganza por parte de estos señores”, señaló.

Por último, precisó que dos de los cómplices de Luis Bustamante, que habrían participado del intento de feminicidio de Catty Morales, se encuentran libres. Así que piden que sean investigados por las autoridades.